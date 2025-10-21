Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все жестче терроризируют мирное население Брянской области. Об этом во вторник, 21 октября, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
— Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы, что делать дальше, — высказался Богомаз.
Он также добавил, что возрождение фашизма на Украине «стало нормой и национальной политикой», передает РИА Новости.
Стало известно, что в городе Беляевка Одесской области пьяный полковник украинской армии насмерть сбил пенсионерку. Уточнялось, что от удара женщине оторвало ногу. Пострадавшая скончалась на месте.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что более двух миллионов солдат Вооруженных сил Украины числятся погибшими или пропавшими без вести по всей линии фронта. До этого хакеры KillNet взломали базу Генштаба украинской армии.
Украинские военнослужащие, действующие в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения. Так, многие бойцы недовольны бессмысленными приказами и некомпетентностью командиров.