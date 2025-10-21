Больница № 20 в Екатеринбурге получила новое оборудование на 22 млн рублей

Оборудование начнут использовать после оформления необходимых документов. «Последнее приобретение — современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа С-дуга. Оборудование значительно упростит работу врачей, позволит проводить операции с высокой точностью и без дополнительных обследований. А новый операционный стол обеспечит максимальный комфорт и точность в ходе хирургического вмешательства», — сообщил губернатор Денис Паслер.
Кроме того, до конца года в больницы области поступит около 2 тыс. единиц техники на сумму более 2,2 млрд руб.
Напомним, летом онкологические центры Свердловской области получили от правительства региона 20 микроскопов на сумму свыше 1,5 млн руб.