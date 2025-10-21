В Ленинградской и Псковской областях изменили маршруты и расписания поездов

Под изменения подпали скоростные поезда «Ласточка» под номерами 809 и 810, курсирующие между Санкт-Петербургом и Псковом. Сообщается, что составы теперь будут следовать через станции Батецкая и Дно. В связи с удлинением пути продолжительность поездки возрастет.