В Ленинградской и Псковской областях изменили маршруты и расписания поездов

Октябрьская железная дорога сообщила о временном изменении маршрута и расписания поездов в Ленинградской и Псковской областях.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о временных корректировках в движении пассажирских составов. Изменения затронули маршруты и расписание некоторых поездов, следующих по территории Ленинградской и Псковской областей.

«По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях», — говорится в сообщении.

Под изменения подпали скоростные поезда «Ласточка» под номерами 809 и 810, курсирующие между Санкт-Петербургом и Псковом. Сообщается, что составы теперь будут следовать через станции Батецкая и Дно. В связи с удлинением пути продолжительность поездки возрастет.

Кроме того, изменения коснутся и пригородного сообщения. Поезд номер 6507, следующий по маршруту Луга — Псков, также будет перенаправлен. Этот состав пойдет по измененному пути через станцию Дно.

Прежде стало известно, что в поездах компании «РЖД» появились купе исключительно для пассажиров с детьми. Билеты в них уже продаются. Распознать «детские купе» несложно. При оформлении билетов они отмечены специальной пиктограммой.