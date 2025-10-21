Ричмонд
Губернатор выехал в Батайск для оценки ситуации после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь опубликовал фото с последствиями ночной атаки БПЛА в Батайске.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после атаки БПЛА выехал в Батайск, где заслушал доклады оперативно-спасательных служб о текущей обстановке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, на Западном шоссе взрывотехники завершили обследование многоквартирного дома. Специалисты установили, что несущие конструкции здания не пострадали, в связи с чем жителям было разрешено вернуться в свои квартиры.

В то же время на улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию. Кроме торговых павильонов и автомобилей, повреждения получило здание частного медицинского центра.

Губернатор поручил городской администрации утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба.

— Координировать действия спасателей на месте поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину, — сказано в сообщении.

