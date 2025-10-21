Названа причина образования колейности на Московском шоссе

Речь идет об участке от проспекта Кирова до выезда из города. Компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже через несколько лет на ней образовались достаточно глубокие колеи.
ООО «ДСК Трансстрой» принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как «Самарастрансстрой». Переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. В 2025 году «ДСК Трансстрой» выиграл контракты на строительство дублера Московского шоссе в Самаре и капремонт Обводного шоссе в Тольятти.
В 2022 году минтранс подал в суд на подрядчика, потребовав обязать его отремонтировать дорогу за свой счет. По делу провели экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон ответчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных «Самаратрансстроем», а из-за «чрезвычайно высокой интенсивности движения» (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.
Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что «Самаратрансстрой» при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.
В результате суд обязал «Самаратрансстрой» устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Затем она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу.
Пока проходило исследование, областные власти приняли решение организовать ремонт данного участка Московского шоссе. Контракт стоимостью 1,2 млрд рублей заключили с АО «Дорожно-строительная компания “АВТОБАН”, строившим платную трассу “Обход Тольятти”. Но затраты на устранение колейности минтранс оценил только в 111,25 млн рублей. Эту сумму ведомство и попросило взыскать с “Самаратрансстроя”.
Суд вынес решение в октябре, отказав в удовлетворении требований минтранса. Основанием стали результаты экспертизы.
Согласно материалам дела, специалист пришел к выводу, что колейность Московского шоссе не относится к недостатку выполненных работ, подлежащему устранению в рамках гарантийных обязательств, а носит эксплуатационный характер, так как возникла из-за некорректной технической эксплуатации. Среди причин появления неровностей были названы:
сложившийся скоростной режим, когда «светофоры работают локально в заданном постоянном режиме, не реагируют на сложившуюся ситуацию движения автотранспорта»; отсутствие «зеленой волны», при которой исключаются постоянные длинные пробки за счет работы системы, обеспечивающей наиболее рациональное время цикла работы светофоров".
«Зеленая волна» — автоматическая система светофорного регулирования. Принцип действия: между рядом светофоров устанавливается связь, которая включает зеленые сигналы к моментам подхода компактных групп транспортных средств. На всех перекрестках задается один и тот же цикл (как правило, в пределах 45−80 секунд). Это позволяет повысить скорость движения по магистрали.
«При сложившейся высокой интенсивности стало нормой быстрый набор скорости автотранспортом для проезда через светофор и последующая его резкая остановка (торможение). Это привело к быстрому повышенному истиранию асфальтобетонного покрытия и колее», — следует из заявления эксперта в суде.
Также причинами образования колеи на Московском шоссе были названы динамическая нагрузка транспорта и ненадлежащее содержание системы ливневой канализации. По словам эксперта, на момент осмотра ливневка находилась в неработоспособном (аварийном) состоянии и продолжала эксплуатироваться.