Выпускников медвузов в Татарстане обяжут отрабатывать три года в госбольницах

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной трехлетней работе выпускников медицинских вузов в государственных медучреждениях после получения бюджетного образования. Предполагается, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. При отказе от отработки необходимо будет возместить стоимость обучения в трехкратном размере.