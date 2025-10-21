Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускников медвузов в Татарстане обяжут отрабатывать три года в госбольницах

Для медиков останется только платное и целевое обучение.

Источник: Комсомольская правда

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной трехлетней работе выпускников медицинских вузов в государственных медучреждениях после получения бюджетного образования. Предполагается, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. При отказе от отработки необходимо будет возместить стоимость обучения в трехкратном размере.

Законопроект призван решить проблему кадрового дефицита в государственных медучреждениях, где не хватает до 40% специалистов. По статистике, 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей не идут работать в государственные поликлиники.

Документ вызвал неоднозначную оценку. Многие опасаются, что это отпугнет абитуриентов. Представители частных клиник понимают необходимость решения кадрового вопроса, но считают, что молодые специалисты редко приходят к ним без опыта.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что законопроект не о принудительной отработке, а о гарантии трудоустройства. Планируется ввести отдельный конкурс для целевых абитуриентов и учитывать «фактор оседлости».

В государственных клиниках инициативу поддерживают, но отмечают, что важно обеспечить достойные условия труда и зарплату. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом высказанных замечаний.