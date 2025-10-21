В России откажутся от бумажных квитанций для оплаты коммунальных услуг

Соответствующий законопроект подготовил Минстрой России. Данная инициатива разработана по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина, пишут «Известия».
В соответствии с документом, электронные платежки за коммунальные услуги будут одновременно загружаться в две системы: государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ и на портал «Госуслуги».
В Минстрое России пояснили, что это необходимо для безопасности граждан и защиты их данных от мошенников.
Порядок представления платежных документов в электронных системах будет регулироваться отдельными актами, в которых будет описана процедура учета мнения потребителей жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и организаций ЖКХ при переходе на электронную доставку платежных документов.
Для того чтобы оплачивать электронные квитанции, собственнику сначала надо будет зарегистрироваться в ГИС «Единая система идентификации и аутентификации» и дать согласие на обработку своих данных.
Законопроект находится на этапе общественных обсуждений, уточнили в Минстрое России.
В Госдуме уже поддержали инициативу. Зампред комитета Светлана Разворотнева указала на то, что перевод коммунальных платежей в цифровой формат позволит управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям сэкономить на печати и доставке бумажных квитанций.