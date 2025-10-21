Андрей Поминов назначен и. о. директора Института физики КФУ

«Андрей Иванович не нуждается в особых представлениях. В 1980 году закончил Казанский государственный университет по специальности радиофизика и электроника. Работал инженером, затем научным сотрудником на физфаке. Является кандидатом физико-математических наук. С 2014 года — первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан», — отметил Сафин.