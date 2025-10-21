Ричмонд
Андрей Поминов назначен и. о. директора Института физики КФУ

В Казанском федеральном университете (КФУ) назначили и. о. директора Института физики. Им стал бывший первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Источник: ИА Татар-информ

Представил нового руководителя коллективу на рабочем совещании с руководителями структурных подразделений вуза ректор КФУ Ленар Сафин.

«Андрей Иванович не нуждается в особых представлениях. В 1980 году закончил Казанский государственный университет по специальности радиофизика и электроника. Работал инженером, затем научным сотрудником на физфаке. Является кандидатом физико-математических наук. С 2014 года — первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан», — отметил Сафин.

На этом посту Поминов сменил Марата Гафурова.