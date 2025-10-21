Разные ожидания: В США назвали возможную причину внезапной задержки встречи Лаврова и Рубио

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова пока отложена. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает телеканал CNN.
«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения (украинского конфликта — Прим. Ред.)», — говорится в сообщении телеканала.
Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве анонсировали телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. В центре внимание собеседников должны были быть вопросы СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержке Украины, что российскую сторону не может устроить.
По итогам разговора стало известно, что представители стран провели конструктивное обсуждение возможных шагов по реализации пониманий сторон, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.