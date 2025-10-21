Во Львове пассажира городского автобуса избили и вытолкали из салона из-за того, что он разговаривал на русском языке. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словам, конфликт начался после того, как несколько пассажиров, представившихся «защитниками государственного языка», сделали мужчине замечание. Ссора быстро переросла в перепалку, а затем в драку.
Во время конфликта пассажира, говорившего по-русски, начали бить и силой вытолкали из автобуса. Инцидент произошел на глазах у других людей, находившихся в салоне.
Источник РИА Новости отметил, что подобные случаи нападений на русскоязычных неоднократно фиксировались в западных городах Украины.
20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы. Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах: командование контролировало речь боевиков.