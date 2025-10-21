Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром

В правительстве Такаити появилась в 2006 году, тогда она занимала пост министра «по делам Окинавы и северных территорий». Сама не скрывает, что хотела бы стать японской «железной леди» по аналогии с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, передает РИА Новости.