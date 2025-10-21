Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром

Санаэ Такаити во вторник, 21 октября, стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.
64-летняя Такаити является близким соратником покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности страны.
Она стала 104-м премьером в японской истории. Ранее Санаэ была единственным членом правительства, которая лично посещала храм Ясукуни, ассоциирующийся с японским милитаризмом. При этом впоследствии она отказалась повторно посещать храм и просто посылала подношения.
В правительстве Такаити появилась в 2006 году, тогда она занимала пост министра «по делам Окинавы и северных территорий». Сама не скрывает, что хотела бы стать японской «железной леди» по аналогии с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, передает РИА Новости.
Такаити находится под российскими санкциями с 4 мая 2022 года, когда занимала пост главы ключевого Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП).
В начале месяца Такаити избрали новым председателем правящей в Японии ЛДП. На выборах она получила получила 185 голосов, в то время как ее соперник, Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, набрал 156 голосов.