Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром

Санаэ Такаити во вторник, 21 октября, стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.

Санаэ Такаити во вторник, 21 октября, стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.

64-летняя Такаити является близким соратником покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности страны.

Она стала 104-м премьером в японской истории. Ранее Санаэ была единственным членом правительства, которая лично посещала храм Ясукуни, ассоциирующийся с японским милитаризмом. При этом впоследствии она отказалась повторно посещать храм и просто посылала подношения.

В правительстве Такаити появилась в 2006 году, тогда она занимала пост министра «по делам Окинавы и северных территорий». Сама не скрывает, что хотела бы стать японской «железной леди» по аналогии с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, передает РИА Новости.

Такаити находится под российскими санкциями с 4 мая 2022 года, когда занимала пост главы ключевого Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП).

В начале месяца Такаити избрали новым председателем правящей в Японии ЛДП. На выборах она получила получила 185 голосов, в то время как ее соперник, Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, набрал 156 голосов.