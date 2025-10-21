Он думал, что в сказку попал, так и оказалось: В Челябинске покажут фильм «Горыныч» с Александром Петровым

Что ждет отважного Леху и его нового друга? Неожиданное материнство: спасенный им малыш-дракончик Горыныч искренне считает моряка своей мамой, и теперь они неразлучны. Неподъемные задачи: нужно вылечить хандру у эксцентричного князя Филимона, победить в поединке грозного силача Бамбулу и дать отпор коварным врагам, задумавшим захватить мирное княжество. Первая любовь: среди всей этой суматохи герою предстоит встретить ту самую — прекрасную и умную принцессу.