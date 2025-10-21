В Перми с начала года по «гаражной амнистии» оформили около 2,5 тысячи участков

Власти Перми четыре года назад приступили к реализации закона о «гаражной амнистии». Пермяки с 1 сентября 2021 года уже оформили право собственности на 10 411 земельных участков под гаражами, в этом году — 2 456 участков.
Общей площадь оформленной земли по «гаражной амнистии» с начала 2025 года составила 82,7 тыс. кв. метров. Это на 19% ниже уровня прошлого года, но превышает результаты 2023 года с 1950 оформленными земельными участками.
В департаменте земельных отношений Перми изданию «Бизнес-класс» пояснили, причина умеренного снижения темпов регистрации кроется в значительном числе ранее оформленных участков под гаражами в упрощенном порядке.
Оформить права на свои объекты недвижимости по «гаражной амнистии» можно через портал «Госуслуги».