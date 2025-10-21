Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с начала года по «гаражной амнистии» оформили около 2,5 тысячи участков

Общая площадь оформленных участков составила 82,7 тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Власти Перми четыре года назад приступили к реализации закона о «гаражной амнистии». Пермяки с 1 сентября 2021 года уже оформили право собственности на 10 411 земельных участков под гаражами, в этом году — 2 456 участков.

Общей площадь оформленной земли по «гаражной амнистии» с начала 2025 года составила 82,7 тыс. кв. метров. Это на 19% ниже уровня прошлого года, но превышает результаты 2023 года с 1950 оформленными земельными участками.

В департаменте земельных отношений Перми изданию «Бизнес-класс» пояснили, причина умеренного снижения темпов регистрации кроется в значительном числе ранее оформленных участков под гаражами в упрощенном порядке.

Оформить права на свои объекты недвижимости по «гаражной амнистии» можно через портал «Госуслуги».