В Пензе разработали метод нейросетевой диагностики заболеваний сердца

Разработчики метода уже обучили искусственный интеллект на данных более чем 250 пациентов, страдающих сердечными заболеваниями, и эта работа продолжается. Затем планируется внедрение метода в поликлиническую службу, кардиологические и терапевтические стационары Пензы. В Минобрнауки отмечают, что внедрение разработки может усовершенствовать существующие методы неинвазивной кардиодиагностики. При этом нейросетевого анализ отличается высокой точностью и информативностью при простоте выполнения.