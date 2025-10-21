Стало известно, что Кирилл Капризов установил историческое достижение в НХЛ

Во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», завершившейся победой «Миннесоты» со счетом 3:1, Капризов отличился заброшенной шайбой, доведя свой общий результат после семи игр до 10 очков — пять голов и столько же результативных передач. Ранее он достигал аналогичных показателей в сезонах 2024/25, оформив 10 очков за шесть матчей, и 2022/23, где ему потребовалось семь игр.