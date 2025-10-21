Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции «Разумовские чтения», организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия «Крымская инклюзивная экскурсия», где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.
Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления — не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.
По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.
«Один из лучших способов социальной реабилитации ребенка с инвалидностью является семейный отдых с активным присутствием социокультурный и туристической деятельности. Разработка единого подхода в экскурсионном обслуживании в сфере инклюзивного туризма способствует “мягкой” интеграции людей с ОВЗ в обычную жизнь, в том числе и участников СВО», — добавил Ганзий.
Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.
Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.