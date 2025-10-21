Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 26 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 20 октября 2025 года в 344227-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз — 25 млн 915 тыс. 956 рублей.
«Победителем стал житель Челябинской области. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 1 млн 050 тыс. рублей и составила 26 млн 965 тыс. 956 рублей», — говорится в комментарии.
Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении.
На данный момент известно лишь, что участник купил билет в мобильном приложении «Столото». А к победе привели числа 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, отмеченные в первом поле билета, и число 2 — во втором.
По правилам государственной лотереи «Рапидо Про», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все девять чисел комбинации.