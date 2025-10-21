В десяти районах и шести городах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Минувшей ночью на территории Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Как сообщил донской губернатор, дроны уничтожили над десятью районами и шестью городами региона.
Так, беспилотники сбили в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах. Под удар также попали такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский и Новошахтинск.
