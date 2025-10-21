Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В десяти районах и шести городах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В ночь на вторник над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью на территории Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Как сообщил донской губернатор, дроны уничтожили над десятью районами и шестью городами региона.

Так, беспилотники сбили в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах. Под удар также попали такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский и Новошахтинск.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше