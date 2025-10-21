«Две личности»: сестра Димы Билана рассказала о своем диссоциативном расстройстве

Сестра певца Димы Билана Елена Белан рассказала о своем диагнозе и призналась, что у нее диагностировано диссоциативное расстройство личности. По словам женщины, в ее случае речь идет не о маниакально-депрессивных состояниях, а о существовании нескольких личностей. Сейчас, отметила она, у нее две личности.