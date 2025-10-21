«Две личности»: сестра Димы Билана рассказала о своем диссоциативном расстройстве

Сестра певца Димы Билана Елена Белан рассказала о своем диагнозе и призналась, что у нее диагностировано диссоциативное расстройство личности. По словам женщины, в ее случае речь идет не о маниакально-депрессивных состояниях, а о существовании нескольких личностей. Сейчас, отметила она, у нее две личности.
— У меня — раздвоение личности. У меня несколько личностей, у меня нет никакой депрессии или мании. Мой официальный диагноз «диссоциативное расстройство личности». Сейчас у меня две личности, — рассказала 45-летняя Белан в личном блоге.
Белан также упомянула, что ранее у нее были недопонимания с братом, в команде которого она работала. Конфликт удалось урегулировать после того, как она уволилась, и отношения между ними восстановились.
Поклонники поддержали сестру артиста, поблагодарив за откровенность и пожелав ей сил и благополучия. Многие выразили радость, что брат и сестра вновь помирились.
Сам Билан столкнулся с предонкологическим состоянием, но благодаря профессиональной помощи врачей и грамотному лечению сейчас чувствует себя прекрасно.