Россияне ставят рекорд: потребление алкоголя в стране достигло минимального значения за 26 лет

Согласно данным статистических систем, потребление алкоголя жителями России в сентябре 2025 года достигло самого низкого уровня за длительный период. Расчеты показывают, что за последние 12 месяцев на каждого человека в стране пришлось 7,84 литра алкогольной продукции. Аналогичный показатель, близкий к 7,8 литра, согласно информации РИА Новости, последний раз фиксировался в 1999 году.
При этом отмечается, что статистика за период до 2008 года имеет определенные особенности. Ранние данные основывались на информации об официальных продажах, в то время как в 1990-е годы существенная доля рынка приходилась на нелегальное производство и оборот спиртного.
Наименьшее потребление алкоголя традиционно зафиксировано в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Лидерами по трезвости стали Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, где показатели составили 0,13, 0,62 и 0,89 литра соответственно.
В Москве средний уровень потребления составил 4,91 литра, а в Санкт-Петербурге — 6,55 литра. В таких регионах, как Новосибирская область, Свердловская область и Татарстан, показатели оказались выше среднероссийского уровня и достигли 8,83, 10,49 и 8,5 литра на человека соответственно.
