Топ-5 главных новостей в Молдове 21 октября 2025: Почему раньше журналисты Молдовы могли писать о президенте, что думали; что будет с компенсациями за тепло в Молдове; как мошенница сбежала из тюрьмы в Киш

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 21 октября 2025:

1. В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».

2. В Молдове разгорелись споры вокруг открытия первого заседания парламента: На данный момент названа кандидатура Зинаиды Гречаной.

3. В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.

4. Что будет с компенсациями за отопление и электричество в Молдове: С такими тарифами подавляющему большинству населения страны зиму не пережить.

5. Украинская мошенница сбежала из тюрьмы в Кишинёве: беглянку так и не нашли.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).

«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).

Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).