Топ-5 главных новостей в Молдове 21 октября 2025: Почему раньше журналисты Молдовы могли писать о президенте, что думали; что будет с компенсациями за тепло в Молдове; как мошенница сбежала из тюрьмы в Киш

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 21 октября 2025:
1. В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».
2. В Молдове разгорелись споры вокруг открытия первого заседания парламента: На данный момент названа кандидатура Зинаиды Гречаной.
3. В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.
4. Что будет с компенсациями за отопление и электричество в Молдове: С такими тарифами подавляющему большинству населения страны зиму не пережить.
5. Украинская мошенница сбежала из тюрьмы в Кишинёве: беглянку так и не нашли.
