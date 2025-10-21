В пермском аэропорту задерживаются рейсы из Махачкалы и Египта

Причины опоздания самолётов не уточняются. В то же время, задержано оказалось и отправление рейса из Перми в Минеральные Воды. Самолёт А4 6018, который по расписанию должен был вылететь в 14:45, перенесли на 15:35 часов. Время переноса всех вылетов составило не более часа и они всё ещё запланированы на 21 октября.