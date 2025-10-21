В пермском аэропорту задерживаются рейсы из Махачкалы и Египта

Рейсы из Махачкалы и Египта задерживаются на прибытие в пермский аэропорт, сообщает онлайн-табло аэровокзала.
Об опоздании сразу нескольких рейсов стало известно 21 октября. На сайте аэропорта Большое Савино статус трёх самолётов был изменён на «Задерживается». В частности, проблемы возникли с двумя прибывающими рейсами: рейс A4 4017 (Махачкала — Пермь) перенесён с 13:45 на 14:55 часов, а рейс UJ 651 (Шарм Эль Шейх — Пермь) сместили с 12:30 на 13:14 часов.
Причины опоздания самолётов не уточняются. В то же время, задержано оказалось и отправление рейса из Перми в Минеральные Воды. Самолёт А4 6018, который по расписанию должен был вылететь в 14:45, перенесли на 15:35 часов. Время переноса всех вылетов составило не более часа и они всё ещё запланированы на 21 октября.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 20 октября в пермском аэропорту возникла более чем 6-часовая задержка рейса, следующего в Пермь из турецкого города Анталии. Причина многочасового опоздания не уточнялась.