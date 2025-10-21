В Госдуме рассказали о возможных последствиях из-за ограничений на аборты

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что ограничения на проведение абортов в частных клиниках могут вызвать рост их числа в соседних регионах.
По его словам, такие меры не решают проблему, а лишь заставляют женщин ехать в другие города и испытывать дополнительный стресс.
Политик отметил, что подобная ситуация уже наблюдалась в Советском Союзе, когда запрет на аборты привел к росту подпольных операций.
Даванков подчеркнул, что подобные ограничения могут спровоцировать проблемы со здоровьем у женщин и усугубить социальное напряжение, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Русская православная церковь планирует добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о проведении аборта. По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, сейчас мужчины забывают о своей роли защитника и «часто сами становятся губителями собственных детей», лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении жизни ребенка.
При этом ранее Лукьянов заявил, что РПЦ поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере. По его словам, документ побуждает человека к духовному выбору и помогает изменить общественное восприятие абортов.