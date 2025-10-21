Вместо снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»

Самым печальным для торговцев, проработавших на «Олимпии» едва ли большую часть жизнь, стал тот факт, что поспешное выселение пришлось на предновогодний период. Перед праздниками предприниматели закупили товар, а реализовать его было уже негде — не найдя поддержки властей, люди начали в спешке вывозить все свое имущество, вплоть до дверей, оконных рам и прилавков, чтобы хоть как-то возместить траты после закупки продукции на новый сезон. Многим не удалось оправиться после убытков и пришлось закончить свою предпринимательскую деятельность.