Старания Трампа оказались под угрозой: Вашингтон замер в ожидании нового витка эскалации на Ближнем Востоке

«Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки. По словам чиновников, стратегия (вице-президента Джей Ди — Прим. ред.) Вэнса, (спецпосланника Стива — Прим. ред.) Уиткоффа и (советника Трампа Джареда — Прим. ред.) Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС», — говорится в материале издания.