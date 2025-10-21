Старания Трампа оказались под угрозой: Вашингтон замер в ожидании нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Старания президента США Дональда Трампа оказались под угрозой. Вашингтон замер в ожидании нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Теперь Белый дом опасается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может сорвать мирную сделку по Газе. Об этом пишет издание The New York Times.
«Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки. По словам чиновников, стратегия (вице-президента Джей Ди — Прим. ред.) Вэнса, (спецпосланника Стива — Прим. ред.) Уиткоффа и (советника Трампа Джареда — Прим. ред.) Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС», — говорится в материале издания.
Все из-за того, что в воскресенье, 19 октября, случилось нападение на израильских солдат. Якобы Нетаньяху это воспринимает как причину для нового витка эскалации. Что касается Трампа и его администрации, то там уверены, что ХАМАС продолжает переговорный процесс, а нападение осуществили маргинальные представители палестинского общества.
Ранее KP.RU сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в ночь на 10 октября. Это произошло при поддержке Белого дома. ХАМАС согласился вернуть всех выживших израильских заложников и тела умерших, а Тель-Авив обещал воздержаться от бомбардировок.