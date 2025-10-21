В челябинском зоопарке показали самых ленивых обитателей

Международный день ленивца отмечают ежегодно 20 октября. Праздник напоминает, что в лесах Центральной и Южной Америки обитает необыкновенное медлительно-шерстяное чудо, и его обязательно нужно оберегать и сохранять. Два из шести видов находятся под угрозой, поэтому люди создают в местах проживания животных центры и приюты, где помогают восстанавливаться от полученных травм.
— Познакомиться с ленивцами Валерой и Люсей можно на экспозиции «Тропический мир», где они живут в приятных сумерках, — пригласили сотрудники челябинского зоопарка.
На Южный Урал неожиданно обрушились дожди со снегом, которые принесли с собой хандру. Выдра Машка, как истинная любительница воды, уверена, что лучший способ поднять себе настроение — это отправиться поплавать. Она с радостью демонстрирует своим посетителям, как приятно проводить время в воде и резвится в ней, наслаждаясь свежестью.