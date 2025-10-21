В челябинском зоопарке показали самых ленивых обитателей

Недавно во всём мире отмечали Международный день ленивца — медлительных созданий с характерным внешним видом и удивительными привычками. В челябинском зоопарке обитают два двупалых ленивца — Валера и Люся. Они обожают проводить время на деревьях, неспешно передвигаясь по ветвям. Познакомиться с этими неторопливыми животными может каждый желающий, посмотрев видео от сотрудников зверинца.