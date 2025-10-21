Из аулов в мегаполисы: в Казахстане ускорилась молодёжная миграция

Общую миграцию молодёжи необходимо делить на внутреннюю, когда переезжают из одного региона в другой, и внешнюю, когда уезжают из страны или приезжают в РК из-за границы. На сальдо влияет как раз внешняя миграция. Показатель в 10,6 тыс. человек представляет из себя именно разницу в численности между приехавшими в Казахстан и уехавшими из страны. Так, за прошлый год из-за границы в РК прибыло 13,9 тыс. молодых людей (плюс 21,2% за год), а уехало в другие страны 3,3 тыс. человек (минус 21,8%). Заметим: формируемое внешней миграцией молодёжи миграционное сальдо держится в положительной зоне с 2022 года. При этом такая разница в численности между приехавшими и уехавшими складывается как за счёт увеличения притока иммигрантов, так и за счёт сокращения численности эмигрантов.