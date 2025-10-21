Из аулов в мегаполисы: в Казахстане ускорилась молодёжная миграция

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за 2024 год численность населения в возрасте от 14 до 34 лет, поменявшего место жительства, превысила 538 тыс. человек. Это на 27,3% больше, чем годом ранее. Миграционное сальдо составило 10,6 тыс. человек — самый высокий показатель за последние несколько лет.
В 15 из 20 регионов РК (за исключением всех трёх мегаполисов, а также Мангистауской и Алматинской областей) сальдо молодёжной миграции было отрицательным. То есть оттуда уезжало больше молодых людей, чем приезжало. Главными принимающими городами стали обе столицы: в Астану только за прошлый год переехали 99,7 тыс. молодых казахстанцев, в Алматы — немного меньше, 88,4 тыс. человек. Несмотря на то, что из мегаполисов молодёжь в возрасте от 14 до 34 лет также уезжала, сальдо миграции там тем не менее оставалось положительным и самым высоким в стране: в Астане — 32,7 тыс. человек, в Алматы — 24 тыс. человек. Суммарная доля обеих столиц в общей численности прибывшей молодёжи составила 48,9%.
Общую миграцию молодёжи необходимо делить на внутреннюю, когда переезжают из одного региона в другой, и внешнюю, когда уезжают из страны или приезжают в РК из-за границы. На сальдо влияет как раз внешняя миграция. Показатель в 10,6 тыс. человек представляет из себя именно разницу в численности между приехавшими в Казахстан и уехавшими из страны. Так, за прошлый год из-за границы в РК прибыло 13,9 тыс. молодых людей (плюс 21,2% за год), а уехало в другие страны 3,3 тыс. человек (минус 21,8%). Заметим: формируемое внешней миграцией молодёжи миграционное сальдо держится в положительной зоне с 2022 года. При этом такая разница в численности между приехавшими и уехавшими складывается как за счёт увеличения притока иммигрантов, так и за счёт сокращения численности эмигрантов.
Иммиграция молодёжи в Казахстан наблюдается с 2022 года, с началом войны России с Украиной и мобилизации населения в РФ. Тогда наблюдался тренд временной релокации и постоянной иммиграции в РК. Причём этот процесс все прошедшие годы не останавливался: в 2024-м показатель достиг максимума: 13,9 тыс. иммигрантов. Судя по данным БНС, большая часть этих молодых людей — 83,1% — пришлась на выходцев из стран СНГ. Тенденции уменьшения численности иммигрантов из числа молодёжи в Казахстан пока не наблюдается.
Что же касается внутренней миграции молодёжи, по итогам прошлого года внутри страны переезжали 518,3 тыс. человек. Большую часть из них составили жители городов (357,7 тыс. человек), меньшую — сельчане (148,6 тыс. человек). Чаще всего молодёжь из аулов переезжала в города — как в пределах своего региона, так и вне его. Наиболее активно уезжали из сёл молодые люди из южных регионов — Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Последние несколько лет сальдо молодёжной миграции в сёлах было отрицательным во всех регионах, за исключением Алматинской области. Это происходит за счёт общего роста миграционного потока в Алматинскую агломерацию.
Уровень урбанизации в регионах Казахстана к концу 2024 года составлял 62,4%, а в августе 2025-го — 63%. Для сравнения: в августе 2019 года доля горожан от общей численности населения страны составляла всего 58,3%. Такое заметное увеличение всего за несколько лет свидетельствует об ускорении процесса урбанизации в РК. Подобный интенсивный процесс можно было бы назвать положительным явлением, если бы крупные города Казахстана были готовы к приёму такой большой численности новых жителей. О проблемах неконтролируемой миграции в мегаполисах ранее готовила подробный материал редакция Ranking.kz.
Отметим: в отдельных регионах страны уровень урбанизации в августе текущего года был значительно выше среднереспубликанского. К примеру, в Карагандинской области он составил 82%, в Улытауской — 79,4%, в Актюбинской — 75,6%. При этом в стране есть регионы, где сельское население составляет большинство. Это относится, например, к Туркестанской области, где почти 75% населения живут в сёлах. Аналогичная ситуация наблюдается и в Алматинской области: почти 80% граждан составляют сельские жители.