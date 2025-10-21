Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили зону СВО с гуманитарной миссией

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отправились «за ленточку», чтобы передать гуманитарную помощь. Делегация во главе с председателем регионального парламента Александром Ведерниковым посетила населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, где сейчас находятся бойцы из Приангарья.
— В составе рабочей группы также приняли участие вице-спикер Наталья Дикусарова, председатели профильных комитетов Виталий Перетолчин и Сергей Гомбоев, его заместитель Федор Саломатов, а также председатель Молодежного парламента Глеб Муравский. Работу на месте координировал руководитель Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев, — добавили в пресс-службе Заксобрания.
Парламентарии доставили защитникам Отечества собранную депутатами и сотрудниками аппарата помощь, включая специальное оборудование, медикаменты, автомобильную технику и запчасти. В составе груза также были переданы посылки от родных, детские письма и игрушки. Часть гуманитарной помощи была направлена в госпиталь Макеевки, где служит бывший министр здравоохранения региона Алексей Шелехов.
Также состоялась встреча с председателем Народного Совета ДНР Константином Кузьминым, где обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия. Глава областного парламента Александр Ведерников подтвердил, что поддержка земляков, выполняющих боевые задачи, будет продолжена под руководством губернатора Игоря Кобзева столько, сколько это потребуется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Парфенов из Тулуна героически погиб в зоне СВО.