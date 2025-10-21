Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили зону СВО с гуманитарной миссией

Парламентарии доставили защитникам Отечества собранную депутатами и сотрудниками аппарата помощь, включая специальное оборудование, медикаменты, автомобильную технику и запчасти. В составе груза также были переданы посылки от родных, детские письма и игрушки. Часть гуманитарной помощи была направлена в госпиталь Макеевки, где служит бывший министр здравоохранения региона Алексей Шелехов.