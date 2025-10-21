Не дарить лилии и предоставить красную рыбу: стал известен райдер Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина за неделю до Нового года повышает цену за проведение корпоратива на миллион рублей — до 4,5 миллиона рублей. Telegram-канал Shot опубликовал райдер артистки.
Долина предпочитает передвигаться на автомобиле представительского класса, которому не больше пяти лет. При этом категорически запрещено возить певицу на внедорожниках. Также необходимо предоставить охрану.
Также у артистки есть аллергия на лилии, поэтому охране необходимо следить, чтобы ей не дарили эти цветы. Для проживания Долиной нужен номер в пятизвездочной гостинице. За пять часов до концерта организаторы должны предоставить артистке доктора-фониатра.
— Питание Долиной на площадке скромное: фрукты, мясная и сырная тарелки. В райдер коллектива к ним прибавляются две нарезки из слабосоленой красной рыбы, бутылка белого вина (Новая Зеландия) и две полулитровые бутылки трехзвездочного коньяка «Арарат», — передает Telegram-канал.
8 сентября Мосгорсуд перед юбилеем Ларисы Долиной признал законным возврат квартиры, которую она потеряла из-за мошенников. «Вечерняя Москва» узнала, сколько потеряла обманутая звезда.
Недавно Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы Кристины Агилеры. По ее мнению, поп-звезда поет слишком громко.