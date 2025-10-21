Часть Белого дома снесут ради строительства бального зала Трампа

— Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков, — отметил Трамп в личном блоге.