Часть Белого дома снесут ради строительства бального зала Трампа

В восточном крыле Белого дома стартовали работы по строительству бального зала для президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам президента, строительство не помешает структуре здания Белого дома. Трамп планирует удвоить площадь главного здания, а также восточного и западного крыльев.
— Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков, — отметил Трамп в личном блоге.
При этом, по данным The Washington Post, на строительство бального зала потратили 250 миллионов долларов. Его площадь составит около 8,4 тысячи квадратных метров и вместит 650 человек.
Новое помещение позволит отказаться от шатров на южной лужайке Белого дома, которые устанавливает в случае, если президентская резиденция не может вместить всех гостей определенного мероприятия, отмечает WP.
Ранее Трамп в своей соцсети жаловался на то, что рабочие во время ремонта на территории Белого дома оставили на каменной кладке 23-метровую трещину. Американский президент заявил, что собственноручно вычислил виновников по камерам видеонаблюдения.