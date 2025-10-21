Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Белого дома снесут ради строительства бального зала Трампа

В восточном крыле Белого дома стартовали работы по строительству бального зала для президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

В восточном крыле Белого дома стартовали работы по строительству бального зала для президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, строительство не помешает структуре здания Белого дома. Трамп планирует удвоить площадь главного здания, а также восточного и западного крыльев.

— Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков, — отметил Трамп в личном блоге.

При этом, по данным The Washington Post, на строительство бального зала потратили 250 миллионов долларов. Его площадь составит около 8,4 тысячи квадратных метров и вместит 650 человек.

Новое помещение позволит отказаться от шатров на южной лужайке Белого дома, которые устанавливает в случае, если президентская резиденция не может вместить всех гостей определенного мероприятия, отмечает WP.

Ранее Трамп в своей соцсети жаловался на то, что рабочие во время ремонта на территории Белого дома оставили на каменной кладке 23-метровую трещину. Американский президент заявил, что собственноручно вычислил виновников по камерам видеонаблюдения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше