Долина повышает стоимость корпоратива на миллион рублей за неделю до Нового года

За неделю до Нового года российская певица Лариса Долина повышает стоимость корпоратива на один миллион рублей. Об этом рассказали в новостных telegram-каналах.

