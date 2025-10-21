Нейросети уличили во внушении студентам ложной креативности

«Среди всех компетенций мы выбрали именно креативность, потому что, ее считают одной из ключевых для продуктивности личности в современном мире. Кроме того, способность к творческой деятельности — это то, что по устоявшемуся мнению, долгое время отличало человека от машины в условиях стремительного технологического развития. Результаты показали, что студенты, использовавшие нейросети, продемонстрировали статистически более низкие показатели креативности по всем критериям: оригинальности, новизне и количеству идей. Однако субъективно они оценили себя как более креативных», — сказала Иванова.