В Словакии могут поддержать санкции Европы против России: в Братиславе озвучили единственное условие

Словакия выразила согласие поддержать 19-й пакет санкций против России при единственном условии — если Брюссель примет во внимание ее требования. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС в Люксембурге.
Чиновник отметил, что сейчас ЕК более-менее принимает предложения Братиславы. Их уже в ближайший четверг, 23 октября, рассмотрят на заседании Совета ЕС.
«Словакия, после того как наши предложения учтут, и при поддержке других стран, готова занять позитивную позицию по пакету санкций», — заверил Бланар.
Эта позиция заключается в том, напомнил министр, чтобы антироссийские рестрикции не имели негативного влияния на экономику Словакии.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет препятствовать принятию 19 пакета санкций ЕС против России. Он пояснил, что венгерская сторона добилась исключения из документа всех мер, которые могли бы нанести ущерб ее национальным интересам.
На пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран союза в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена признать, что министры иностранных дел стран-членов ЕС не достигли соглашения по санкциям против России.