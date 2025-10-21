В Екатеринбург привезли мандарины, зараженные опасной плодовой мухой

Напомним, что в Свердловскую область с 1 по 30 сентября ввезли 21 тонну мандаринов из Китая. Вместе с цитрусовыми в регион поступило 860 тонн лука из Казахстана. Россельхознадзор после проверки установил, что вся продукция безопасна.