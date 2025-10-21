Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбург привезли мандарины, зараженные опасной плодовой мухой

В Екатеринбург из Ирана привезли зараженные мандарины.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург из Ирана 20 октября привезли 18,6 тонны мандаринов. Ввоз осуществлялся под контролем уральского Россельхознадзора. Цитрусовые сопровождались необходимыми фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность продукции. Но в ходе проверки в мандаринах нашли вредителя.

— Согласно лабораторным испытаниям выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха, — сообщили в ведомстве.

Собственник решил обеззаразить всю партию мандаринов. Эта процедура поможет обеспечить биологическую безопасность региона.

Напомним, что в Свердловскую область с 1 по 30 сентября ввезли 21 тонну мандаринов из Китая. Вместе с цитрусовыми в регион поступило 860 тонн лука из Казахстана. Россельхознадзор после проверки установил, что вся продукция безопасна.