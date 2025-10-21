В Екатеринбург привезли мандарины, зараженные опасной плодовой мухой

В Екатеринбург из Ирана 20 октября привезли 18,6 тонны мандаринов. Ввоз осуществлялся под контролем уральского Россельхознадзора. Цитрусовые сопровождались необходимыми фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность продукции. Но в ходе проверки в мандаринах нашли вредителя.
— Согласно лабораторным испытаниям выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха, — сообщили в ведомстве.
Собственник решил обеззаразить всю партию мандаринов. Эта процедура поможет обеспечить биологическую безопасность региона.
Напомним, что в Свердловскую область с 1 по 30 сентября ввезли 21 тонну мандаринов из Китая. Вместе с цитрусовыми в регион поступило 860 тонн лука из Казахстана. Россельхознадзор после проверки установил, что вся продукция безопасна.