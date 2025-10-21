Проезд в общественном транспорте Челябинска снова подорожает

Изменения стоимости будут выглядеть так:
Муниципальные маршруты (в пределах Челябинска и Копейска):
Транспортная карта: 40 рублей (ранее 34 рубля).
Банковская карта: 44 рубля (ранее 37 рублей).
Наличные: 50 рублей (ранее 43 рубля).
Суточный безлимитный проездной: 150 рублей (новый тариф).
Месячный проездной: 1600 рублей (ранее 1450 рублей).
Разовый проезд для городских льготников (с 50% скидкой): 20 рублей (ранее 17 рублей).
Межмуниципальные пригородные маршруты (в пределах Челябинской агломерации: Челябинск, Копейск, Сосновский округ):
Транспортная / банковская карта: 50 рублей (ранее 43 рубля).
Наличные: 55 рублей (ранее 48 рублей).
Межмуниципальные маршруты (за пределами Челябинской агломерации):
Среднее увеличение тарифа за 1 км — на 12%: с 4,45 до 5 рублей.
В Челябинской области впервые введут суточный безлимитный проездной билет стоимостью 150 рублей. Стоимость месячных проездных теперь будут рассчитывать исходя из 40 разовых поездок (ранее — 44). В ноябре появится возможность месячный безлимитный проездной «записать» не только на транспортную карту, но и привязать к банковской.
Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов уточнил, что по проездным билетам удорожание составит 10%, по остальным тарифам — в среднем 15,8%.
«Для обеспечения высокого качества транспортного обслуживания, решения проблемы нехватки кадров и своевременного обслуживания нового подвижного состава на основе анализа экономики перевозок с 1 ноября 2025 года будет проведена индексация стоимости проезда», — сказал он.