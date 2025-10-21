Проезд в общественном транспорте Челябинска снова подорожает

В Челябинской области впервые введут суточный безлимитный проездной билет стоимостью 150 рублей. Стоимость месячных проездных теперь будут рассчитывать исходя из 40 разовых поездок (ранее — 44). В ноябре появится возможность месячный безлимитный проездной «записать» не только на транспортную карту, но и привязать к банковской.