Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Саткинском районе.

«На дороге Сатка — Тастуба произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате погибли водитель (женщина) и пассажир (девочка 12 лет) легкового автомобиля», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Сотрудники МЧС России провели деблокацию погибших.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.