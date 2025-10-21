В Челябинской области женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла в Саткинском районе.
«На дороге Сатка — Тастуба произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате погибли водитель (женщина) и пассажир (девочка 12 лет) легкового автомобиля», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Сотрудники МЧС России провели деблокацию погибших.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.