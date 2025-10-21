Технологии из Китая стали чаще закупать тюменские предприниматели

Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Читать далее.
Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Читать далее.