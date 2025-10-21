В Омской области введут режим ЧС

В Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за раннего наступления холодов. Под снегом сейчас находится 420 тысяч гектаров посевов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Читать далее.
В Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за раннего наступления холодов. Под снегом сейчас находится 420 тысяч гектаров посевов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
В Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за раннего наступления холодов. Под снегом сейчас находится 420 тысяч гектаров посевов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Читать далее.