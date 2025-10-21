В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы

«Предлагается дополнить часть 2 статьи 30.8 КоАП РФ новым абзацем следующего содержания: “В порядке, определяемом правительством РФ, вместе с копией решения также направляются официальные извинения от должностного лица, вынесшего постановление, — физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, — в случае отмены постановления и прекращения производства по делу”, — сообщается в пояснительной записке к проекту.