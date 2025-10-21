Самарцам рассказали о новой схеме мошенников с подставными свиданиями

Мошенники стали использовать новую схему для обмана и организовывать подставные свидания. О ней самарцам и другим жителям России рассказали в телеграм-канале «Вестник киберполиции». Девушкам в соцсетях предлагают «работу»: регистрироваться на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидания и получать по 10% от суммы счета.