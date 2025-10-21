Самарцам рассказали о новой схеме мошенников с подставными свиданиями

Мошенники стали использовать новую схему для обмана и организовывать подставные свидания. О ней самарцам и другим жителям России рассказали в телеграм-канале «Вестник киберполиции». Девушкам в соцсетях предлагают «работу»: регистрироваться на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидания и получать по 10% от суммы счета.
«На деле это онлайн-часть мошеннической схемы, где подставные “свидания” становятся способом выманивания денег», — предупреждают в полиции.
Когда мужчина приходит на свидание, его там встречает не девушка, а другие участники преступной схемы. Они вынуждают обманутого ухажера оплачивать счета с большой накруткой.
Самарцам напоминают, что такие предложения о легком заработке почти всегда являются мошеннической схемой: не стоит в них участвовать, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.
Ранее самарцев предупреждали о новой мошеннической схеме через фальшивые рабочие чаты.