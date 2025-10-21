Ричмонд
Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем отца.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей. Глава государства поднял эту тему в своем поздравлении белорусам с Днем отца, который отмечается 21 октября.

Президент подчеркнул важность этого праздника, отметив ответственную роль отцов в воспитании подрастающего поколения и создании благоприятных условий для их будущего.

«Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности», — сказал белорусский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что из поколения в поколение отцы передают важные ценности: уважение к старшим, ответственность за свои действия, любовь и преданность Родине, а также гордость за ее прошлое и настоящее.

Президент выразил искреннюю признательность всем отцам за их труд и заботу о своих семьях, подчеркнув их роль как надежной опоры для близких.

Также Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, мира и добра каждой семье. И выразил надежду, что в белорусских семьях всегда будут царить любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья будет озарять родную Беларусь.

Ранее Лукашенко отметил вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории.

А еще «Пул Первого» показал пять фото Лукашенко с сыновьями в День отца 21 октября.

Также мы писали, что в Минске водитель BMW совершил ДТП с опрокидыванием из-за плохого самочувствия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше