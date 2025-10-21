Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей. Глава государства поднял эту тему в своем поздравлении белорусам с Днем отца, который отмечается 21 октября.
Президент подчеркнул важность этого праздника, отметив ответственную роль отцов в воспитании подрастающего поколения и создании благоприятных условий для их будущего.
«Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности», — сказал белорусский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что из поколения в поколение отцы передают важные ценности: уважение к старшим, ответственность за свои действия, любовь и преданность Родине, а также гордость за ее прошлое и настоящее.
Президент выразил искреннюю признательность всем отцам за их труд и заботу о своих семьях, подчеркнув их роль как надежной опоры для близких.
Также Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, мира и добра каждой семье. И выразил надежду, что в белорусских семьях всегда будут царить любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья будет озарять родную Беларусь.
