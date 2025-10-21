34 БПЛА сбили средства ПВО над Ростовской областью

В ночь на вторник, 21 октября, над Ростовской областью отразили массированную воздушную атаку. Всего над регионом было перехвачено и уничтожено 34 беспилотника. Об этом сообщили в минобороны.
Известно, что по стране за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 55 БПЛА самолетного типа. Из них шесть сбили над Воронежской областью, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью, еще два дрона уничтожили над Республикой Крым. И семь БПЛА сбили над акваторией Черноного моря.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше