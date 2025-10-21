Главные новости 21 октября 2025 года

Глава Минфина США Скотт Бессент обратился к правительствам Великобритании, Германии и Канады и к еврокомиссару по экономике с призывом нарастить меры экономического давления на Россию. Он также заявил, что странам G7 стоит согласованно поднять пошлины в отношении Китая в случае, если тот не откажется от российской нефти.