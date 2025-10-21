Ричмонд
Главные новости 21 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 октября 2025.

СМИ сообщают, что встречу Лаврова и Рубио отложили

Источник: РИА "Новости"

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые должны были состояться на этой неделе, «пока отложены». Об этом сообщил анонимный источник CNN из Белого дома. Причина переноса встречи не называется. Из-за задержки саммит в Венгрии может состояться не так скоро, как планировал президент США Дональд Трамп.

В Ростовской области обломки БПЛА повредили многоэтажки

В Ростовской области в результате атаки украинских дронов повреждены жилые дома. В Батайске стены многоэтажки на верхних этажах разрушены, жителей дома эвакуировали. В Ростове-на-Дону повреждения получили частные домовладения. Всего в ночь на 21 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 55 БПЛА над пятью регионами и акваторией Черного моря.

Лондон заявил о готовности направить войска на Украину

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Королевство готово разместить на Украине свой военный контингент после заключения договоренности о прекращении огня между сторонами. По мнению британских властей, миротворцы из Европы помогут обеспечить мир на долгосрочной основе. Стоимость размещения военных оценивается в более 134 млн долларов.

США призвали страны G7 усилить давление на Россию

Источник: AP 2024

Глава Минфина США Скотт Бессент обратился к правительствам Великобритании, Германии и Канады и к еврокомиссару по экономике с призывом нарастить меры экономического давления на Россию. Он также заявил, что странам G7 стоит согласованно поднять пошлины в отношении Китая в случае, если тот не откажется от российской нефти.

Женщина впервые стала новым премьер-министром Японии

Источник: Reuters

В Японии женщина впервые в истории страны возглавила правительство. Премьер-министром стала Санаэ Такаити. 64-летний политик отличается консервативными взглядами и ранее возглавляла министерство по экономической безопасности. В программе Такаити были лозунги о «возвращении страны на вершину» и «преодоление застоя».

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
