Главные новости 21 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 октября 2025.
СМИ сообщают, что встречу Лаврова и Рубио отложили
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые должны были состояться на этой неделе, «пока отложены». Об этом сообщил анонимный источник CNN из Белого дома. Причина переноса встречи не называется. Из-за задержки саммит в Венгрии может состояться не так скоро, как планировал президент США Дональд Трамп.
В Ростовской области обломки БПЛА повредили многоэтажки
В Ростовской области в результате атаки украинских дронов повреждены жилые дома. В Батайске стены многоэтажки на верхних этажах разрушены, жителей дома эвакуировали. В Ростове-на-Дону повреждения получили частные домовладения. Всего в ночь на 21 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 55 БПЛА над пятью регионами и акваторией Черного моря.
Лондон заявил о готовности направить войска на Украину
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Королевство готово разместить на Украине свой военный контингент после заключения договоренности о прекращении огня между сторонами. По мнению британских властей, миротворцы из Европы помогут обеспечить мир на долгосрочной основе. Стоимость размещения военных оценивается в более 134 млн долларов.
США призвали страны G7 усилить давление на Россию
Глава Минфина США Скотт Бессент обратился к правительствам Великобритании, Германии и Канады и к еврокомиссару по экономике с призывом нарастить меры экономического давления на Россию. Он также заявил, что странам G7 стоит согласованно поднять пошлины в отношении Китая в случае, если тот не откажется от российской нефти.
Женщина впервые стала новым премьер-министром Японии
В Японии женщина впервые в истории страны возглавила правительство. Премьер-министром стала Санаэ Такаити. 64-летний политик отличается консервативными взглядами и ранее возглавляла министерство по экономической безопасности. В программе Такаити были лозунги о «возвращении страны на вершину» и «преодоление застоя».