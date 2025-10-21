Из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) стране может грозить демографическая катастрофа. Об этом во вторник, 21 октября, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
— Мы видим, что руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения, которая уничтожается. Украинская мужская часть, которую вылавливаются на улицах как собак, бросается на передовую, потери украинских формирований для них будут как демографическая катастрофа, — отметил Алаудинов, передает РИА Новости.
Военный также заявил, что более двух миллионов солдат Вооруженных сил Украины числятся погибшими или пропавшими без вести по всей линии фронта. Такой вывод он сделал после того, как хакеры KillNet взломали базу Генштаба украинской армии. По его словам, в скором времени начертания российских границ очень сильно изменятся.
Стало известно, что новобранцев ВСУ отправляют на передовую без их согласия и не позволяют покидать позиции даже в критических ситуациях. Командование относится к людям как к «расходному материалу».