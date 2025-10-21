Алаудинов: Украина может столкнуться с демографической катастрофой

Военный также заявил, что более двух миллионов солдат Вооруженных сил Украины числятся погибшими или пропавшими без вести по всей линии фронта. Такой вывод он сделал после того, как хакеры KillNet взломали базу Генштаба украинской армии. По его словам, в скором времени начертания российских границ очень сильно изменятся.