Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной премьер-министром

В Японии избрали нового премьер-министра.

Источник: Комсомольская правда

Санаэ Такаити, глава Либерально-демократической партии, стала первой в истории Японии женщиной, которая возглавит кабинет министров страны по итогам голосования двух палат парламента. В интернете состоялась прямая трансляция заседания.

64-летняя Такаити входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ. В 2006 году, в первый срок его премьерства, она получила пост министра «по делам Окинавы и северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сам Абэ называл ее «звездой консерваторов».

Японскому политику очень нравится политический стиль бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, и Такаити мечтает в своей стране стать «железной леди».

Ранее в Японии предложили альтернативный подход к выстраиванию отношений с Россией, заявив, что разрыва между странами Токио позволить себе не может.

Позже Япония приняла решение закрыть все шесть центров технической помощи, которые поддерживали реформы в России. Причиной стало изменение ситуации в России и ухудшение отношений между Москвой и Токио.