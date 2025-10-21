Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной премьер-министром

64-летняя Такаити входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ. В 2006 году, в первый срок его премьерства, она получила пост министра «по делам Окинавы и северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сам Абэ называл ее «звездой консерваторов».