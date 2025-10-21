Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снизилась за неделю на 3%

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась за минувшую неделю на 3%. В структуре заболеваемости 59,4% составляют дети. За неделю зарегистрированы 28,4 тысячи случаев, из них 13,7 тысячи — в Екатеринбурге. Этот показатель на 9% ниже среднего многолетнего уровня, отметили в региональном Роспотребнадзоре.