Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снизилась за неделю на 3%

ОРВИ заболели 28,4 тысячи свердловчан, почти 60% из них — это дети.

Источник: SuperOmsk.ru

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась за минувшую неделю на 3%. В структуре заболеваемости 59,4% составляют дети. За неделю зарегистрированы 28,4 тысячи случаев, из них 13,7 тысячи — в Екатеринбурге. Этот показатель на 9% ниже среднего многолетнего уровня, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Обследованы 576 человек: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, Сovid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Санитарные врачи расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую.