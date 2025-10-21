Ричмонд
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Далее последуют длинные выходные в честь Дня народного единства.

Источник: РИА "Новости"

С 27 октября в России начнется шестидневная рабочая неделя в преддверии Дня народного единства, напомнила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — говорит Светлана Бессараб. Она уточнила, что далее последуют три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник).

По ее словам, такой график предоставляет возможность «наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни».

Сколько россияне будут отдыхать на Новый год

День народного единства отмечается 4 ноября. Это последние в 2025 году праздники, где есть дополнительный выходной, следующие дополнительные выходные будут уже на новогодних каникулах. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, они станут самыми продолжительными за многие годы.

«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — уточнил министр.

Как пояснил Антон Котяков, 3 и 4 января выпадут на выходные, так что их перенесут на 9 января и 31 декабря 2026 года. При этом, согласно производственному календарю на 2025 год, 31 декабря в этом году — нерабочий день.

До Нового года осталось 50 дней, напоминает ТАСС.

Сколько выходных будет в 2026 году

В 2026 году — 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих и 118 праздничных и выходных. Как и в этом году, структура года остается неизменной: количество рабочих и нерабочих дней одинаково, без дополнительных переработок или сокращений, благодаря чему можно планировать отпуск и загрузку заранее.

В январе будет 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Первый рабочий день после Нового года приходится на 12 января.

23 февраля выпадает на понедельник, благодаря чему будет три выходных дня — с 21 по 23 февраля. Международный женский день приходится на воскресенье, выходной день перенесут на 9 марта (понедельник). То есть в марте россиян ждет еще три выходных подряд: с 7 по 9 марта включительно.

Первые майские выходные продлятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). Перед Днем Победы будет полноценная рабочая неделя, только пятница, 8 мая, — предпраздничный сокращенный рабочий день. Выходные в честь праздника пройдут с 9 по 11 мая.

Накануне Дня России, в четверг, 11 июня, россиян ждет еще один сокращенный рабочий день, а далее последуют три выходных подряд: с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Вторник, 3 ноября тоже будет сокращенным предпраздничным днем накануне Дня народного единства. Отдыхать россияне будут в среду, 4 ноября. Последний рабочий день 2026 года — среда, 30 декабря.

