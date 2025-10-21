Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

С 27 октября в России начнется шестидневная рабочая неделя в преддверии Дня народного единства, напомнила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — говорит Светлана Бессараб. Она уточнила, что далее последуют три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник).
По ее словам, такой график предоставляет возможность «наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни».
Сколько россияне будут отдыхать на Новый год
День народного единства отмечается 4 ноября. Это последние в 2025 году праздники, где есть дополнительный выходной, следующие дополнительные выходные будут уже на новогодних каникулах. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, они станут самыми продолжительными за многие годы.
«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — уточнил министр.
Как пояснил Антон Котяков, 3 и 4 января выпадут на выходные, так что их перенесут на 9 января и 31 декабря 2026 года. При этом, согласно производственному календарю на 2025 год, 31 декабря в этом году — нерабочий день.
До Нового года осталось 50 дней, напоминает ТАСС.
Сколько выходных будет в 2026 году
В 2026 году — 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих и 118 праздничных и выходных. Как и в этом году, структура года остается неизменной: количество рабочих и нерабочих дней одинаково, без дополнительных переработок или сокращений, благодаря чему можно планировать отпуск и загрузку заранее.
23 февраля выпадает на понедельник, благодаря чему будет три выходных дня — с 21 по 23 февраля. Международный женский день приходится на воскресенье, выходной день перенесут на 9 марта (понедельник). То есть в марте россиян ждет еще три выходных подряд: с 7 по 9 марта включительно.
Первые майские выходные продлятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). Перед Днем Победы будет полноценная рабочая неделя, только пятница, 8 мая, — предпраздничный сокращенный рабочий день. Выходные в честь праздника пройдут с 9 по 11 мая.
Накануне Дня России, в четверг, 11 июня, россиян ждет еще один сокращенный рабочий день, а далее последуют три выходных подряд: с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).
Вторник, 3 ноября тоже будет сокращенным предпраздничным днем накануне Дня народного единства. Отдыхать россияне будут в среду, 4 ноября. Последний рабочий день 2026 года — среда, 30 декабря.