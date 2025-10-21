DM: предсказание Нострадамуса про Запад на 2025 год стало сбываться

Предсказание французского врача, алхимика и астролога Нострадамуса про Запад на 2025 год стало сбываться, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Провидец предрекал «тихое падение Запада» после пожара с восточной стороны. Предполагается, что под пожаром подразумевается конфликт на Украине, за которым последует значительное снижение влияния Запада на мир.
«Долгой войной вся армия истощилась, так что они не находят денег для солдат; Вместо золота или серебра они будут чеканить кожу, галльскую медь и знак полумесяца Луны», — предсказывал Нострадамус.
Кроме того, его строки из «Пророков» — «Когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь будет окропливать святилище» — современные толкователи связывают с возможностью Третьей мировой войны.
Ранее Живой Нострадамус предрек смену мирового порядка после собрания в Пентагоне.