Злоумышленники используют доверие подростков: в РФ призвали усилить контроль за онлайн-платформами для детей

Политик напомнил, что изначально детские онлайн-игры создавались как безопасное пространство для общения и творчества. Однако слабые механизмы контроля превратили их в удобный инструмент для преступников. Немкин отметил, что в отличие от обычных социальных сетей, игровые миры вызывают у детей больше доверия, что облегчает установление контакта. Этой уязвимостью и пользуются злоумышленники, которые выстраивают виртуальную дружбу, чтобы затем перевести общение в закрытые каналы.