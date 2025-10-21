Злоумышленники используют доверие подростков: в РФ призвали усилить контроль за онлайн-платформами для детей

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил о необходимости усиления контроля за детскими цифровыми платформами. В беседе с ТАСС парламентарий пояснил, что из-за открытости и недостаточной модерации эти сервисы стали удобной средой для деятельности злоумышленников. Он призвал системно ужесточить регулирование и требования к подобным ресурсам.
Политик напомнил, что изначально детские онлайн-игры создавались как безопасное пространство для общения и творчества. Однако слабые механизмы контроля превратили их в удобный инструмент для преступников. Немкин отметил, что в отличие от обычных социальных сетей, игровые миры вызывают у детей больше доверия, что облегчает установление контакта. Этой уязвимостью и пользуются злоумышленники, которые выстраивают виртуальную дружбу, чтобы затем перевести общение в закрытые каналы.
Проблема касается не отдельных игр, а всей системы детской цифровой безопасности. Такие платформы как Roblox, Discord и Minecraft выполняют для подростков функции социальных сетей, но не имеют сопоставимого уровня контроля.
«Необходимо системно усиливать регулирование и требования к детским цифровым сервисам. Безопасная цифровая среда должна стать таким же приоритетом, как безопасность на улице или в школе», — заключил он.
Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Если у ребёнка внезапно появляется дорогая техника или вещи, он начинает пользоваться чужими банковскими картами и высказывается в защиту преступной деятельности, это может свидетельствовать о том, что его вовлекают в мошеннические схемы.