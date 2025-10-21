Ричмонд
В Омске закрывают популярное кафе здорового питания «О, ПП!»

Бизнес выставлен на продажу за 2,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября в Омске прекратит работу кафе здорового питания «О, ПП!». Владелец заведения Виталий Никитенко рассказал, что собирается уйти из «вкусной» отрасли и сосредоточиться на реализации новых планов.

«Это решение взвешенное и спокойное — я выхожу из ресторанного бизнеса, двигаюсь дальше в свои основные проекты», — написал предприниматель в соцсетях, предложив землякам купить у него доходное дело.

Новый владелец готового бизнеса получит также в пакете оборудование, интернет-портал и бренд известного кафе. Стоимость предложения — 2,9 млн рублей.

Ранее Никитенко пробовал расширить свою сеть, однако второй филиал на улице Ленина проработал лишь несколько месяцев и закрылся.

Мы также писали, что Россельхознадзор не выпустил из региона конину и голубей.